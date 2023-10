Vila Nova terá uma cooperativa para prestadores de serviços

Segundo ele, a documentação está em fase de finalização para ser entregue ao contabilista e seguir o caminho da regularização. No momento que for regularizada na Receita Federal, ela vai iniciar a primeira etapa com o preparo de pães artesanais, enquanto se buscará recursos para a compra de equipamentos e reforma do prédio em área na rua Duque de Caxias. A Cooperativa, conforme ele é bem abrangente no quesito de explorar fontes de renda, seja na prestação de serviços, produção de alimentos, confecções, artesanato e metalúrgica.

Há 2 anos, o trabalhador rural Carlos Diéquer era o último alegretense a dar alta da UTI Covid



-Temos mais umas ideias a serem postas em prática no bairro, como os carrinhos de rolimã e prática de vôlei e futebol sete para crianças, mas aguardamos para divulgar porque estamos buscando parcerias. Está sendo tratada uma com uma marcenaria para fazer os carrinhos, “agora temos que ir na busca dos rolamentos e madeiras”.