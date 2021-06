Menor é agredido com faca em via pública

Compartilhe















Mãe registrou ocorrência em que o filho de 16 anos foi alvo de agressão, na Zona Leste, em Alegrete. Segundo informações, o jovem estava em via pública quando se deparou com o autor.

O indivíduo que aparenta ter em torno de 20 anos, estava na companhia de um amigo e, ao ver a vítima pediu uma faca ao “parceiro”. Depois ameaçou o jovem de 16 anos e sentenciou que em uma próxima oportunidade poderia ser diferente e o agrediu com alguns pontaços de faca.

A mãe da vítima, informou que o filho teria participado de uma partida de futebol e, no jogo, ocorreu um desentendimento com o acusado. Ela acredita que esse teria sido esse o motivo da investida do indivíduo contra seu filho. O menor não teve ferimentos graves.