Menor preço da cesta básica em outubro ficou em 201 reais

O Procon em Alegrete realizou mais uma pesquisa sobre o preço da Cesta Básica. Os dados são referentes ao mês de outubro de 2022.

Segundo os técnicos do órgão de proteção ao consumidor, o maior valor da cesta básica se estabeleceu em R$ 289,07, já o menor está sendo encontrado no valor de R$ 201,98, no mês de setembro. O preço médio da Cesta Básica se manteve em R$ 244,57 neste mês.

Foram quinze (15) estabelecimentos visitados pelos técnicos do Procon, onde foram pesquisados trinta e três (31) itens da cesta básica.

A pesquisa analisou o preço, não levando em consideração critérios como marca ou qualidade dos produtos.