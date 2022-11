Escolas de samba lançaram enredos para o Carnaval de 2023

Na última terça-feira(1) aconteceu no Clube Caixeiral a festa de lançamento dos sambas enrredos das quatro Escolas de Samba de Alegrete.

Bandeiras das escolas de samba Alegrete

Com a apresentação da Bateria da Escola Rouxinol de Uruguaina, o evento lotou o Clube Caixerial.

Escola Rouxinóis

As escolas levaram seus integrantes com pequena parte da bateria que mexeu com as passistas. No telão, a aprensentação dos sambas enredos emocionou os carnavalescos de Alegrete

A Escola de Samba Nos Ritmistas vem como enrredo Iyalodê que exaltar a força da mulher preta, a luta contra o preconceito, exalta aquelas que não se curvam diante das adversidades do racismo e do machismo. A reverência a cinco personalidades negras da cidade Escrava Flora, Araci Baez, Maria Terezinha Leal Santos (Dáda), Dandara e Noêmia Domingues.

Nós Os Ritmistas

Já a Acadêmicos do Pôr do Sol vem com o enrredo: A Felicidade não tem preço, exaltando a importância da alegria do Carnaval para o povo brasileiro. Vale destacar que esse enrredo mostra o quanto a festa é importante, indo contra os sentimento negativos do que são contra o Carnaval.

Acadêmicos do Pôr do Sol

A Mocidade Independente da Cidade Alta- MICA vem com o enrredo: Lá do alto a fé que me guia, em respeito a todas as religiões.

MICA –

A Unidos dos Canudos vai trabalhar o enrredo- Procissão dos Romários que fará um resgate do que foi o Dr Romário em Alegrete. Uma curiosidade a esposa do médico, Dona Elza, é a que fazia os vestidos das Rainhas da Escola.