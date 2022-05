Share on Email

O trabalho é o que traz dignidade, força, crescimento e sustento para todas as pessoas. É o que nos move a seguir sempre em frente com nossos objetivos e conquistas.

É o que faz do ser humano único e capaz de alcançar feitos.

Dia do Trabalhador! Uma homenagem do Grupo RITT a todos os trabalhadores.