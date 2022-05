Manifestantes fazem carreata a favor do governo Bolsonaro em Alegrete

Share on Email

Uma carreata a favor do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) foi realizada na tarde deste domingo (1º), em Alegrete.

Alguns participantes usavam roupas verde e amarela e a maioria portava bandeiras do Brasil. Com buzinaços e pisca-alerta ligado, os condutores percorreram as vias.

Segundo a organização, o movimento é contra a censura, a favor da liberdade de expressão e do trabalhador brasileiro. O grupo diz respeitar o Supremo Tribunal Federal (STF), mas é contra as decisões dos ministros.

A manifestação teve a concentração no Trevo da Avenida Assis Brasil e posteriormente passou por algumas das principais ruas e praças da cidade, como Praça General Osório e Getúlio Vargas.

O ato pacífico não teve incidentes.