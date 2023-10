Mercado de reforma de roupas garante permanente trabalho para costureiras

Share on Email

Roupas novas, dependendo do modelo e marca não tem os preços tão acessível assim. E por incrível que pareça quem ainda mantém a arte da costura com seu atelier ou sala de costura é bem procurado por pessoas que buscam algum tipo de reforma.

Rose Abi- costureira

Quem atesta esse fato é a costureira Rose Abi, que disse que depois da pandemia a procura aumentou, porque as roupas não são baratas e, também, não tem a mesma qualidades de antes. – O mercado de conserto é promissor e quem busca essas profissionais, observa se a pessoa tem nome e experiência no ramo. Ninguém, por exemplo, vai entregar uma peça cara para fazer qualquer reparo a quem não garante qualidade, atesta a experiente costureira. Ela afirma que seus clientes são fidelizados e restritos, porque divide seu tempo com outras atividades e tem semanas que não para e não consegue fazer novos trabalhos.

Dona Marina Copper Dorneles, mesmo aos 72 anos, é outra que sempre tem peças para reparos. – Eu faço de tudo, e hoje as pessoas buscam muito as costureiras para diminuir, aumentar, colocar zíper e outras reformas, porque tem peças boas e querem aproveitar ao invés de gastar com a compra de roupas novas, cita. – Não fico parada e isso é bom para o corpo e a mente, atesta a idosa.

Marina Dorneles- costureira