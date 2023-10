Outubro: todas as atenções se voltam para a prevenção do câncer de mama na Santa Casa

Outubro Rosa, campanha dedicada à disseminação de informações sobre os direitos da mulher e a importância de olhar com atenção para a sua saúde, é valorizada e importante para a Santa Casa de Alegrete. “Mais do que levantar dados, a Santa Casa, como o único hospital da cidade, luta para garantir às mulheres acesso a exames e informações que procuram conscientizar o maior número de pessoas sobre as formas de detectar a doença e valorizar a vida”, lembra o presidente da instituição, Roberto Segabinazzi.

Moradores confrontam invasores no bairro Vera Cruz; trio é preso em flagrante

No Centro de Diagnóstico por Imagem Raul Englert (CDI), de segunda a sexta-feira, são realizados, por dia, a média de 28 exames de mamografia, inclusive aos sábados, quando essa média fica em 15 exames. Os atendimentos estendem-se a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), convênios e particular. Os exames realizados pelo SUS são para pacientes de Alegrete, Manoel Viana e Quarai.

Entre as campanhas realizadas durante esse mês de outubro, no CDI, destaca-se uma destinada a segurados do IPE, em que mulheres com idade entre 40 e 75 anos não pagam o exame de mamografia, até 31 de outubro de 2023. Também tem outra campanha da OAB, destinada e advogados, estagiários e dependentes, onde a OAB fornece um bônus e o paciente completa com o restante do valor do exame.

A Santa Casa, apesar de suas limitações, não mede esforços para que todos tenham acesso a exames preventivos. Com relação ao câncer de mama e a realização de exames de mamografia, é importante que a comunidade saiba que no período de janeiro a setembro deste ano, foram realizados mais de 4.000 mil exames, sendo 80 % pelo SUS. Para convênios e particular são feitos apenas 65 exames por mês, ou seja, em torno de 600 exames nesse período. Já para pacientes do SUS, a média sobe para 380 exames ao mês, apontando para o número de quase 3.450 exames de mamografia já realizados no corrente ano.

Somente a solidariedade pode devolver esperanças para Larissa voltar a andar

Para levar cada vez mais informação e atenção às pessoas, na última semana deste mês de outubro, a Santa Casa realizará diversas atividades, como workshop de autoexame, oficinas de meditação e controle das emoções, roda de conversa sobre câncer de mama em homens, histórias de superação, palestra sobre alimentação na prevenção do câncer, sorteio de exames e doação de lenços, entre outros momentos que visam alertar sobre esse tipo de câncer, que se desenvolve no tecido mamário, e que pode ser identificado, numa fase inicial e afeta tanto homens, como mulheres, mas é mais comum em mulheres.