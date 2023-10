Campanha Nacional de Multivacinação começou hoje em Alegrete

Durante toda a semana, as salas de vacina estarão abertas para receber aqueles que precisam atualizar suas vacinas. Nas sextas-feiras, as vacinas serão aplicadas nos terceiros turnos do Pam, Rondon e CSU. E para facilitar o acesso, no próximo sábado, dia 21, será realizado o Dia “D” da campanha, das 8h às 17h.

Juliana Michael, enfermeira e coordenadora das imunizações, destaca a importância crucial de manter as vacinas em dia. “Esperamos ter êxito nesta campanha, afinal, muitas doenças podem ser evitadas através da vacinação”, enfatizou ela.

Família está destroçada, diz irmão de Igor Sabino Lopes

A iniciativa visa garantir que todas as crianças e adolescentes estejam protegidos contra diversas doenças, contribuindo não apenas para a saúde individual, mas também para a saúde coletiva da comunidade. A atualização das vacinas é um ato de responsabilidade e cuidado, que ajuda a prevenir surtos e a manter a população alegretense saudável. Por isso, os pais e responsáveis são encorajados a levar seus filhos para receberem as doses necessárias durante o período da campanha.

Moradores confrontam invasores no bairro Vera Cruz; trio é preso em flagrante

Manter as vacinas em dia é uma forma eficaz de proteger não apenas as crianças, mas também toda a comunidade, ajudando a criar uma barreira imunológica contra diversas doenças. Portanto, a participação ativa dos cidadãos é essencial para o sucesso desta ação. As vacinas estão disponíveis, as salas de imunização estão abertas e prontas para receber a população, garantindo assim um futuro mais saudável para todos.

Com informações e fotos Ana Fernandes