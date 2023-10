Dia da Criança foi de diversão e homenagem no bairro Nilo Gonçalves

Rose, uma figura afetuosa e sempre lembrada pelas crianças do bairro, costumava comemorar o Dia das Crianças todos os anos, proporcionando-lhes momentos de alegria com doces e salgados. Mesmo após seu falecimento no dia 29 de setembro, sua memória continua viva, graças ao compromisso do casal Wendell e Rovana em seguir seu legado.

Este ano, a tradição foi mantida viva, com um dia repleto de diversão e comida para as crianças da comunidade. O evento contou com cachorro-quente, bolo, pipoca, refrigerantes e uma variedade de doces, trazendo um sorriso ao rosto dos pequenos.

Além da deliciosa comida, as crianças também desfrutaram de brinquedos e atividades que mantiveram a alegria durante toda a tarde. O gesto caloroso do casal e de todos os envolvidos demonstra o poder de manter tradições que unem a comunidade e honram a memória de entes queridos, tornando o Dia das Crianças uma data especial para todos no bairro Nilo Soares Gonçalves.