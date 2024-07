Pilotos alegretenses se destacam na etapa paranaense do Brasileiro de Velocross

Pilotos de todo o país enfrentaram o frio intenso e um circuito técnico, mas foram os gaúchos que se destacaram em diversas categorias, conquistando posições de destaque e somando pontos importantes neste início de campeonato.

Entre os pilotos do RS, destaques para os pilotos alegretenses que representaram muito bem a 3ª Capital Farroupilha e seguem conquistando troféus no Velocross.



Nos dois últimos dias de junho, Lorenzo Power Monego, Veldon Lucas, Eduardo e Leandro Sari, viajaram mais de mil quilômetros até a cidade de Piên no Paraná. A competição trouxe à pequena cidade de Piên um verdadeiro espetáculo sobre duas rodas. As baixas temperaturas, típicas do inverno paranaense, adicionaram um grau extra de dificuldade para os pilotos, que precisaram mostrar ainda mais habilidade e resistência.

O evento contou com um total de 538 inscrições e mais de 300 pilotos presentes, atraindo um excelente público ao Parque Eduardo RudinIck. Todas as classes disputadas no BRVX tiveram prova classificatória, com algumas classes contando com mais de 80 pilotos, competindo para chegar aos 30 pilotos no gate oficial. Esta etapa foi considerada a melhor dos últimos três anos de BRVX, um reflexo da organização impecável e do alto nível dos competidores.



Os gaúchos brilharam em várias categorias, demonstrando talento e preparo. As performances destacadas reforçam a força e a competitividade dos pilotos do Rio Grande do Sul no cenário nacional do velocross. O desempenho destes atletas não só elevou o nível da competição, mas também inspirou o público presente, que pôde assistir a um verdadeiro show de técnica e velocidade.

Na categoria júnior, Lorenzo (09) Power Mônego trouxe um 4ª lugar numas das categorias mais acirradas da etapa paranaense. O alegretense Veldon Tadeu Oswald Lucas foi o 5º melhor brasileiro na VX 45. Nesta mesma categoria, Leandro Sari cruzou a linha de chegada na oitava posição.

Os pilotos e suas equipes retornaram ao Alegrete felizes, em subir ao pódio e trazer um troféu de etapa nacional. “Estar entre os melhores do Brasil é motivo de alegria e satisfação. Não é nada fácil correr no Paraná”, comentou Lorenzo.

O Campeonato Brasileiro de Velocross segue para a sua próxima etapa no final de julho em Rio do Campo em Santa Catarina. Os pilotos de Alegrete, motivados pelos bons resultados em Piên, prometem continuar batalhando por mais vitórias e consolidar suas posições no ranking nacional.

Fotos: Caroline Rudnick e reprodução