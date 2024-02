Matteus e Deniziane têm a primeira DR no BBB 24

Na festa do Líder Lucas Henrique, Deniziane afirmou para Alane que não consegue ser recíproca com Mateus: “parece que nunca atinjo uma expectativa. Sou assim, amiga, não consigo ser igual a ele”.

Anny, também desabafou com Beatriz. No banheiro da casa, a mineira chegou a refletir sobre o futuro da relação no “BBB 24”: “Esse tipo de situação, quando acontece, me faz repensar se eu quero estar em um relacionamento aqui dentro, porque às vezes quero estar com vocês e fico preocupada com ele, eu deixo de ser eu para estar com ele um pouco”.

Mais tarde, Matteus chamou Anny para conversar e a sister desabafou: “já faz um tempo que estou angustiada porque acho que não estou conseguindo ser recíproca com aquilo que você me dá. Você é uma pessoa carinhosa, que elogia, é cativante”, disse a brother.

Por sua vez, o gaúcho disse que está tentando ser o mais parceiro possível: “eu já notei que se essa situação acontecer de novo e ficar uma coisa chata, quem vai chegar para você e dizer ‘olha, vamos dar uma segurada’, será eu”. Se você achar interessante, a gente para. Só não quero ser um estorvo no caminho de ninguém, disse Matteus. Ao fim do papo, o casal prometeu conversar mais sobre o assunto ao longo de quinta. Eles se abraçaram e pediram para um não ficar chateado com o outro.

