MetSul faz sombria previsão de chuvas para o RS nos próximos dias

O cenário de precipitação projetado pelos modelos numéricos é extremamente preocupante.

No melhor cenário, as condições meteorológicas trarão sérios transtornos. No pior, indicado por várias simulações, as consequências seriam muito graves dentro dos padrões de alerta vermelho em que há “grande probabilidade de acidentes, riscos de danos materiais, integridade física e à vida” com múltiplas situações de emergência e possibilidade de estados de calamidade.

Os dados analisados pela MetSul indicam que serão vários dias seguidos de instabilidade no Sul do país, afetando o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. A sucessão de dias com altos volumes de chuva levará a acumulados excepcionalmente altos. A atmosfera volta a se instabilizar já neste sábado, dando início à sequência de muito dias consecutivos com registro de chuva na região.

Neste fim de semana, a chuva atinge principalmente áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina com instabilidade isolada no território paranaense. A nebulosidade aumenta muito hoje com chuva em várias áreas e persiste ao longo do domingo com mais chuva, agora concentrada mais sobre a Metade Norte. Ocorre que o tempo seguirá instável no Sul do país na segunda, terça, quarta e, conforme alguns dados, ainda na quinta em poucas áreas.

Mais, a instabilidade vai se intensificar com muita chuva e vento pela formação de um ciclone na região. Na segunda, à medida que a pressão cai, se espera intensificação da chuva, especialmente na Metade Norte gaúcha.

De terça para quarta, vórtice ciclônico começa a se organizar em um ciclone, o que resultará em vento por vezes forte e chuva forte a muito intensa com altos acumulados que podem atingir de 100 mm a 250 mm em 24 horas em alguns pontos. Na quinta, algumas áreas mais a Leste ainda devem ter instabilidade, mas na maioria das regiões o tempo melhora com o ingresso de ar seco.

PROJEÇÕES DE VOLUMES DE CHUVA

Os acumulados de chuva neste episódio de vários dias de instabilidade devem ser excessivos em muitas cidades e potencialmente excepcionais em algumas áreas. Todos os modelos numéricos regionais e globais convergem para um cenário de chuva extrema, com variações menores em quais locais devem ter mais chuva e nos acumulados. A grande maioria dos dados sinaliza para a Metade Norte gaúcha e Santa Catarina os mais altos volumes.

A chuva tende a ser mais expressiva principalmente no Planalto Médio, Alto Uruguai, Serra, Litoral Norte e Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul; e no Sul e no Leste do estado em Santa Catarina. Outras regiões dos dois estados e até pontos do Paraná, contudo, também podem ter acumulados altos de precipitação no período.

Os volumes de chuva projetados pelos modelos numéricos são excepcionalmente altos para o Sul do Brasil. De acordo com as simulações, grande número de municípios de Santa Catarina e do Paraná teria precipitação entre 100 mm e 200 mm.

O grande risco é que os mesmos dados apontam para algumas áreas a possibilidade de marcas tão extremas quanto 300 mm a 500 mm até a próxima quinta-feira, ou seja, o que costuma chover em quatro a cinco meses em apenas uma semana, o que justifica o alerta de um evento excepcional de precipitação no Sul do país com acumulados mesmo extraordinários.