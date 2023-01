Mica volta à quadra no RAC e torcida revive grandes carnavais

Sabe aquela sensação de estar voltando para casa? Pois é essa a sensação descrita pelos Micaenses, voltando ao RAC.

Muitas histórias de Carnaval a MICA e muitos micaenses já vivenciaram no local, contudo, com essa retomada, estão confiantes para novas emoções e inúmeras histórias – acrescentam.

Com a quadra lotada, houve a apresentação da Bateria Explosão Azul, Ala Musical da Escola e Roda de Samba.

Já na próxima sexta-feira(20) e sábado(21), será o momento da escolha da Corte da MICA, sendo que na primeira etapa será Rainha Mirim e no segundo dia Rainha Juvenil. Informações e inscrições podem ser realizadas na quadra da Escola.

O presidente da escola, Vado Mendonça, reiterou que o samba da escola é fácil e todos já estão com ele na ponta da língua. “Desta forma, vamos entrar na Avenida. A MICA já está preparada para o carnaval”- encerrou.

A Mocidade Independente da Cidade Alta- MICA vem com o enredo: Lá do alto a fé que me guia, em respeito a todas as religiões.

Veja o samba-enredo:

A mica chegou, Amém

Trazendo o amor e o bem

Faz do samba minha oração

Mocidade, religião

Acreditar que é possível ir além

Na fé que não deixa faltar

Quem toma o caminho do bem

Não é preciso ver pra crer

Na luz que aquece a alma

Em terços, guias , patuás

Encontrar a paz

Que nos acalma

Fazendo com o divino , um elo de amor

As bênçãos do criador

A mesma fé em todas as crenças, aos olhos de Deus não há diferença

Feitiços sobrenaturais

Magias se tornam reais

Bruxarias no mundo da ilusão

Profecias apontam a direção

Esperança em cada um de nós

Minha fé vai desatar os nós

O amanhã vai ser melhor

Serás a campeã , o mundo aos teus pés

Um mar azul e branco de fiéis

Fotos: Marisa Neto