Durante poda de eucalipto, homem teve um pé amputado

Um homem de 41 anos teria amputado um dos pés, em um acidente, durante a poda de um eucalipto.

Segundo informações apuradas pelo PAT, a vítima é natural de São Francisco de Assis. O relato é que o trabalhador estaria podando um eucalipto que caiu sobre um dos pés, o direito.

Com o violento impacto, o homem teria sofrido a amputação do membro. O trabalhador estava em um estabelecimento rural no interior do Município.

Ele foi encaminhado, na manhã de ontem(18), à Unidade de Pronto Atendimento- UPA, onde permanece hospitalizado, segundo fontes.

Em contato com a Delegacia de Polícia, não havia nenhum registro sobre o ocorrido, até então.

A informação é que o homem não corre risco de morte, mas o quadro de saúde inspira cuidados.