Desatenção e desrespeito à preferencial estão entre as causas do alto número de acidentes

Alegrete enfrenta um desafio diário com elevado número de acidentes de trânsito.

A cidade tem vivenciado uma situação preocupante relacionada ao trânsito: um número alarmante de acidentes que ocorrem em suas vias. Os dados até o momento, fornecidos pela Guarda Municipal, comprovam a urgência de medidas para lidar com essa questão, que afeta não só a segurança viária, mas também a vida dos cidadãos.

Dentre os principais locais da cidade com registro de acidentes, destacam-se a Avenida Tiaraju, no Bairro Ibirapulta; a Avenida Assis Brasil; a Praça Getúlio Vargas, nos cruzamentos com as ruas Barão do Amazonas, Luiz de Freitas e Vasco Alves; a Rua Bento Manoel, nas interseções com as ruas Rio Branco, Bento Gonçalves, Barros Cassal e Waldemar Masson; a Rua General Sampaio, nas proximidades das ruas General Arruda, Simplício Laques e Vinte de Setembro; a Rua Barão do Amazonas, nos cruzamentos com as ruas Tiradentes, Tamandaré e David Canabarro; a Rua Dos Andradas, na altura da Rua Vinte de Setembro e Presidente Roosvelt e Venâncio Aires; a Avenida República Riograndense, Avenida Inácio Campos, Praça General Osório, Rua Maurício Cardoso e Rua Floriano Peixoto; além de duas rotatórias; a Avenida Assis Brasil, Rua Daltro Filho e Praça General Osório; a Avenida Dr. Lauro, Rua Waldemar Masson e Praça General Osório; e a Avenida Alexandre Lisboa, Ruas Venâncio Aires, Tiradentes e Presidente Dutra.

De janeiro a maio, a Guarda Municipal atendeu um total de 77 acidentes, todos eles sofreram apenas danos materiais, durante o período compreendido entre 7h e 23h. Desse total, 16 motocicletas envolveram, 134 carros, um ônibus, seis caminhões e uma bicicleta. O mês de março se destacou como o período mais violento.

É importante ressaltar que esses dados representam apenas as ocorrências registradas pela Guarda Municipal e não incluem os números da Brigada Militar, que que devem ser ainda mais expressivos. Essa discrepância indica que a situação do trânsito em Alegrete é ainda mais complicada do que se imagina, tornando-se um verdadeiro desafio diário para o deslocamento na cidade.

A falta de atenção é apontada como o principal motivo dos acidentes, sendo que a maioria deles ocorre quando um dos condutores desrespeita a preferencial do outro. Além disso, a distração causada pelo uso de aparelhos celulares também contribui para esse cenário preocupante. Vale lembrar que o uso indevido desses dispositivos é passível de multa, mesmo que o condutor não esteja em uso no momento do acidente.

O mês de maio é marcado por uma importante campanha mundial de conscientização sobre segurança viária, conhecida como “Maio Amarelo”. A campanha representa uma oportunidade valiosa para sensibilizar a população sobre a importância da segurança no trânsito. Conscientizar os cidadãos, promover uma mudança de comportamento e investir em medidas efetivas são ações fundamentais para reverter a preocupante situação enfrentada pela cidade. Somente com a participação de todos será possível construir um trânsito mais seguro, preservando vidas e garantindo a qualidade de vida de cada cidadão de Alegrete.