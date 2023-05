Militar do 6º RCB integra elite de Orientação no Campeonato Brasileiro

De 20 a 23 de abril, na cidade de Cabo Frio no Rio de Janeiro, ocorreu o 24º Campeonato Brasileiro de Orientação (CamBOr), a principal competição nacional de corrida de orientação, que reuniu os maiores nomes da modalidade do Brasil.

A 3º Sargento Kaline de Araújo Rezende, do 6º Regimento de Cavalaria Blindado, integrou a equipe de orientação da Comissão de Desportos do Exército (CDE), durante o campeonato, disputando nas categorias percurso médio e longo floresta.

O CAMBOR testou mais uma vez a capacidade de resistência física e mental dos participantes, além de validar pontuação para o ranking mundial (word ranking events –WRE), visando o Campeonato Mundial de Orientação.

Em outubro do ano passado, a atleta integrou a equipe de orientação do Comando Militar do Sul, onde Kaline já havia se destacado no Campeonato Sulamericano, dentre os mais de 600 participantes, de 6 países da América do Sul.

Fotos: Rguedes Photos