Militar é assaltado por ciclista armado com revólver, no bairro Macedo

Na tarde do dia 27, um militar do Exército Brasileiro foi alvo de um assalto enquanto se deslocava pela rua Gaspar Martins, nas imediações da ponte de acesso às unidades militares no bairro Macedo. O fato ocorreu quando a vítima, caminhava pela região.

Segundo relatos do homem, um indivíduo em uma bicicleta vermelha se aproximou rapidamente, surpreendendo-o. Na garupa da bicicleta, uma cesta de mercado vermelha chamava a atenção. O assaltante, armado com um revólver retirado da cintura, exigiu que o militar entregasse seus pertences.

Sem hesitar, o militar alcançou o celular, um modelo Samsung avaliado em quase 3 mil reais, além de cartões de crédito, incluindo um do banco Nubank. Após o ato, o assaltante fugiu em direção ao bairro Macedo.

A vítima descreveu o assaltante como um homem moreno, vestindo bermuda jeans, camiseta regata e chinelo. O militar afirmou que está em condições de identificar o assaltante caso o veja pessoalmente ou por meio de fotografias. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia.