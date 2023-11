Patram, o braço verde da Brigada Militar em Alegrete e Manoel Viana

O município de Alegrete é sede do 2º Grupo de Polícia Ambiental, considerado o braço verde da Brigada Militar. Desde dezembro do ano passado, o 2º sargento Fábio Ruidiaz Barbosa está no comando da unidade pertencente ao 4º Pelotão de Polícia Ambiental sediado em Santana do Livramento e subordinado ao 2º Batalhão de Polícia Ambiental com sede em Santa Maria.

Prestes a completar um ano à frente do grupo em Alegrete, o terceiro sargento da BM Ruidiaz recebeu a reportagem do Portal Alegrete Tudo. Centralizada no coração da Cidade Alta, na avenida Assis Brasil, a Patram tem cumprido fielmente seu propósito.

A Polícia Ambiental (Patram) tem intensificado o serviço de prevenção a diversos tipos de crime, especialmente em localidades e estradas do interior. Uma das atuações é no combate ao abigeato e também a caçadores ilegais, entre outras demandas relacionadas às questões ambientais.

A sede do grupo em Alegrete passou por uma reestruturação tanto na parte predial como no pessoal. Em conversa com o comandante do grupo, ele mostrou diversas melhorias implantadas, desde o mobiliário, em boa parte doado por instituições e empresas locais e uma melhor organização nas atribuições e deveres do aquartelamento.

No grupo, duas policiais fazem parte e desempenham as atividades iguais aos homens. “Elas empurram o barco, entram na água, barro, no mato e tiram enormes redes de pesca em leitos dos rios. Além do município de Alegrete, a Patram cobre a cidade vizinha de Manoel Viana, ambas em zona rural e urbana.

A fiscalização é diária e possui um calendário com as atividades a serem cumpridas. Todas as ações que possam causar algum impacto ambiental, controle do javali, piracema, maus tratos de animais sob denúncia são atendidos pela Patram, que trabalha em consoante aos órgãos municipais no intuito de obedecer a legislação vigente no âmbito ambiental.

A entrevista no dia de uma operação intitulada, Força total das PMs do Brasil, deixou apenas o sargento Ruidiaz na base. De lá, ele coordenava as ações do grupo e de prontidão a algum chamado. Atento, o sargento controla através de um aplicativo o gasto do combustível da única viatura da Patram. Ele explica que monitora, o gasto afim de que o combustível permita que os policiais consigam retornar ao município. “É uma logística, precisamos já pensar no dia seguinte”, destaca o policial.

Um dos maiores problemas enfrentados é em relação aos depósitos irregulares de armazenamento de agrotóxicos. A destinação correta e locais adequados para armazenamento são prescritos em lei, e isso tem sido uma ação contínua da Patram, garante Ruidiaz.

Acampamentos, irrigação que fere os recursos hídricos, construções de barragens, são alvos de licença, e são cobrados pela polícia ambiental diariamente em visitas técnicas. Neste ano, a expectativa é de receber outra viatura. A Patram possui além do veículo que está em uso com alta quilometragem, um barco para operações fluviais. Por destinação de verbas do Ministério Público, foi possível receber um decibilímetro aferido na nova norma, substituindo o antigo, e os policiais estão se capacitando para aferir a poluição sonora.

Até o último dia 7, havia sido sido lavradas 788 ocorrências. Os casos de flagrantes atingiram 93, com 33 comunicações de ocorrências. Neste ano, já foram enviados 71 autos de infrações à justiça. Vinte e dois autos aguardam confecção. O 2º GPA Alegrete, está cumprindo mais 24 demandas, que envolvem o MP e outros órgãos fiscalizadores.

Fotos de operações gentilmente cedidas pela Patram