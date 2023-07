Militar, embriagado, é preso ao colidir carro contra portão de residência

Na madrugada deste sábado(15), por volta das 03h45min, durante o patrulhamento ostensivo no Bairro Macedo, os policiais militares de depararam com um acidente de trânsito. De acordo com informações, um veículo Citroen Picasso havia acabado de se chocar no portão de uma residência.

O condutor do veículo, um militar de 19 anos, ao ser abordado disse que estava trafegando pela rua Bento Manoel, sentido sul-norte, quando perdeu o controle da direção. Ele atravessou os trilhos que dividem o bairro Cidade Alta do Bairro Macedo, vindo a colidir com o portão da residência.

Durante a abordagem, constatou-se que o condutor não possuía habilitação. Ao ser convidado a fazer o teste do etilômetro o resultado foi de 0,50 mg/l, indicando a presença de álcool em seu organismo acima do limite permitido por lei.

Após a conclusão da ocorrência, o veículo foi recolhido para o depósito do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O condutor foi encaminhado à delegacia de polícia local para a lavratura do registro de ocorrência, conforme determina o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que trata da condução de veículo automotor sob a influência de álcool. O jovem preso em flagrante por embriaguez ao volante, não pagou a fiança e foi preso junto à Unidade Militar.