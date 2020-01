Militar marca programa com mulher, acha caro, e acaba roubado

Um soldado do Exército, em Alegrete, resolveu combinar um programa via WattsApp com uma mulher e acabou roubado. Conforme registro na Polícia Civil ele teria se encontrado com a garota de programa próximo à estação rodoviária. O caso no início desta semana, chamou atenção pelo desenrolar da história.

No encontro, a mulher cobrou R$ 150, ele rejeitou pagar o valor, alegando ser muito caro. Foi então que a garota começou se agarrar nele exigindo a consumação do programa, já que ela tinha sido contratada pelo militar.

Como ele falou que não tinha o dinheiro, a acusada chamou um indivíduo que estava próximo e acabaram tomando a carteira do militar. A dupla foi embora e logo em seguida ligou para o soldado exigindo o pagamento de R$ 100 para devolver a carteira com os documentos.

Na DP a vítima não encontrou o número da garota de programa e nem seu contato telefônico. Aos plantonistas confessou que a mulher era muito feia, não valia R$ 40.