Militares do 10º B Log participam da Operação Coxilha

Durante seis dias militares do 10° Batalhão Logístico, “Batalhão Marquês de Alegrete”, participaram da Operação Coxilha 2022.

Considerado o maior exercício da Artilharia de Campanha da Força Terrestre do corrente ano, que reuniu militares no município de Rosário do Sul.

A Operação Coxilha contou com a participação de nove grupos de Artilharia da 3ª e 6ª Divisões de Exército.

O evento militar foi realizado no Campo de Instrução Barão de São Borja em Rosário do Sul. O “10 de Ouro” prestou apoio logístico de manutenção, suprimento e abastecimento de água tratada e combustível, alimentação e banho aos militares envolvidos na Operação.

Fotos: 10º B Log