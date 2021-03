Militares do 12º BE portadores da CNH categoria “A” participaram do estágio de prevenção de acidentes

Compartilhe















Aconteceu no último dia 23 de março, no 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12º BE Cmb Bld), uma atividade para prevenção de acidentes.

Em sua 1ª fase foram ministradas as instruções do Estágio de Prevenção de Acidentes com Motocicletas (EPAM) para militares do 12º BE.

A atividade foi ministrada pelo agente de trânsito Marcelo Aurélio Nunes da Guarda Municipal e instrutor de trânsito no município.

O EPAM é direcionado aos militares possuidores da Carteira Nacional de Habilitação Categoria “A”, e envolveu nesta 1ª fase, os motoristas que possuem CNH categoria “A”.

Durante as aulas foram feitos conteúdos teóricos, cuidados na condução de motocicletas, procedimentos de manutenção e legislação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Júlio Cesar Santos Fonte e Fotos: 12º BE