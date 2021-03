Síndrome de Down não é doença, respeite e inclua!

Compartilhe















No Boletim Informativo da APAE Alegrete desta semana, o destaque é para o Dia Internacional da Síndrome de Down, 21 de março.

A APAE Alegrete, associação que defende, protege e proporciona melhores condições de vida do portador de deficiência, principalmente assegurando-lhe o desenvolvimento e a inclusão social, nesta semana destaca o Dia Internacional da Síndrome de Down.

Entenda:

A Síndrome de Down é causada pela presença de três cromossomos 21 em todas ou na maior parte das células de um indivíduo. As pessoas com a síndrome de Down, ou trissomia do cromossomo 21, têm 47 cromossomos em suas células em vez de 46, como a maior parte da população.

As crianças, jovens e adultos com Síndrome de Down, apresentam personalidades e características diferentes e únicas, porém vale lembrar que a síndrome não é uma doença, é uma decorrência genética.

O mais importante é que todos possam saber que as pessoas com Síndrome de Down, podem alcançar um desenvolvimento de suas capacidades pessoais e que avançarão com crescentes níveis de realização e autonomia.

Eles são capazes de sentir, amar, aprender, se divertir, trabalhar e ocupar um lugar próprio e digno dentro da sociedade.

Respeite e inclua!

Confira na íntegra o Boletim informativo desta semana.

E lembre-se:

A sua colaboração transforma vidas e faz toda a diferença!

Diga sim quando a Apae ligar!

Contate com o número 9 8422 0658, fale com a Carlise ou Marlene e ajude a fazer a diferença.