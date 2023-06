Militares recebem instrução de combate a incêndio

O 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, realizou uma instrução de prevenção e combate a incêndios com a colaboração do Corpo de Bombeiros Militar.

A atividade contou com uma parte teórica, realizada no auditório do Batalhão e uma exposição de materiais e prática no Pátio Tenente Coronel Lacerda, desenvolvendo nos militares a importância da conscientização da prevenção e das práticas necessárias e eficazes no combate e prevenção a incêndios.

Após a definição do grau de risco da unidade militar mediante a carga de incêndio, número de militares e alguns outros requisitos da edificação, o treinamento abordou temáticas de aprendizagem teóricas e práticas de prevenção e combate ao incêndio, abandono de área em sinistros e atendimento em casos de primeiros socorros.

A instrução teve como finalidade formar equipes de Brigadistas de Combate a Incêndio do Batalhão Marechal Enéas Galvão. A brigada de incêndio é um grupo organizado de pessoas treinadas que atua na prevenção a emergência, no abandono de área em caso de sinistro e no atendimento a vítimas de primeiros socorros.

Fotos: 12º BE