Minha mania pode ser Transtorno Obsessivo Compulsivo?

Quem nunca pensou “será que eu fechei a porta?” antes de sair de casa? Essa insegurança é comum no nosso dia a dia. Mas conforme ela se torna mais recorrente e passa a ocupar parte do teu dia, é um sinal de que essa simples preocupação possa ser Transtorno Obsessivo Compulsivo, ou simplesmente TOC.

De acordo com a psicóloga alegretense Fernanda Pasquoto de Souza, especialista em Terapia Cognitiva Comportamental e doutora em Psicologia Clínica, esses tipos de pensamentos e ações se tornam alarmantes quando repetidos frequentemente:“É diferente pensar isso e voltar uma vez para verificar, do que eu voltar trinta vezes para ter certeza de que eu fechei mesmo a porta. O portador do TOC praticamente nunca deixou uma porta aberta. Mas aquela dúvida, aquela incerteza faz com que ele volte várias e várias vezes. A maioria dos pacientes tem consciência de que aquele pensamento não é 100% verdadeiro, mas a aflição e a ansiedade são tão grandes que eles precisam voltar para ter certeza de que o que eles pensaram não é verdade.”

Um a cada 50 brasileiros apresenta ter Transtorno Obsessivo Compulsivo, de acordo com dados da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O TOC é um transtorno psíquico que pode ser definido por uma série de obsessões que uma pessoa apresenta na sua rotina. Essas obsessões são pensamentos incontroláveis, que invadem a mente sem aviso prévio e acabam gerando compulsões: rituais ou atitudes que ajudam a aliviar a ansiedade gerada pelo transtorno.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o TOC é o quarto transtorno mental mais comum do mundo, ficando atrás da depressão, fobia social e abuso de substâncias. Porém, muitas vezes essas compulsões podem ser confundidas com mania, dificultando o diagnóstico.

Mas qual a diferença? A mania pode ser uma prática repetitiva, mas não apresenta caráter patológico e pode ser motivada por crenças e superstições.

A rotina de uma pessoa que tem mania pode ser cumprida com tranquilidade caso não repita o comportamento. Já o TOC gera desconforto e sofrimento, e o indivíduo dedica boa parte da sua rotina a essas ações, como explicou Fernanda: “O TranstornoObsessivo Compulsivo ocupa grande parte do dia das pessoas, ocupando mais de três horas e, para muitas pessoas, quase todo o dia, em razão daqueles pensamentos e em resposta daquelas compulsões. O TOC causa incomodo nas relações sociais, familiares, no trabalho, no estudo… ele interfere em todas as áreas da vida.”

O TOC pode ser causado por fatores biológicos e psicológicos e não tem cura, mas tratamento que inclui psicoterapia, medicamentos ou ambos.

Por: Martina Santos