Vândalos destroem bens particulares na madrugada e não se importam com monitoramento

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No último final de semana, mais uma empresa em Alegrete foi alvo de dois jovens que foram flagrados através do sistema de videomonitoramento da empresa. É possível ver o momento em que o rapaz se aproxima de um pinheiro, plantado pela própria empresária e, na tentativa de derrubar o vaso e quebrá-lo percebeu que seria impossível pois ele foi afixado com cimento, o indivíduo sentou e puxou.

Jovem aponta arma para cabeça de homem e acaba preso pela BM

Foram várias tentativas até que ele conseguiu o que queria naquele momento: quebrou e destruiu o pinheiro. Com ele estava uma jovem que fez as necessidades fisiológicas em frente a porta da loja e, ainda é flagranda enquanto está levantando a roupa deixando as nádegas expostas.

A empresária disse à reportagem que essas ações são inaceitáveis. Existe um trabalho para que a imagem da cidade seja outra, com um ambiente mais aconchegante. Essa não foi a primeira vez que vandalismos são flagrados por câmeras de segurança, no mínimo mais três lojas na região central já tiveram vasos e plantas destruídos.

Nas imagens é possível identificar os jovens. Conforme a empresária, o acusado já teria sido identificado em outras filmagens com a mesma ação de vandalismo.