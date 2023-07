Primo de Priscila Leonardi é preso em Alegrete

A Polícia Civil de Alegrete, por meio do setor de investigação, efetuou a prisão de um homem na tarde desta quinta-feira(13). A ação foi realizada por meio de um Mandado de Busca e Apreensão e prisão do primo de Priscila Leonardi de 40 anos, brutalmente assassinada em Alegrete. O corpo foi encontrado, às margens do Rio Ibirapuitã, depois de 17 dias desaparecido no último dia 6.

Segundo informações, o indivíduo é um dos envolvimentos indiretos. Durante toda a tarde, ele teria sido ouvido na Delegacia de Polícia, como parte das diligências em andamento.

A prisão realizada é apenas um dos passos no processo de investigação em curso. Novas diligências estão sendo realizadas a fim de esclarecer completamente os fatos e identificar outros possíveis envolvidos.