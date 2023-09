Missa Crioula lotou a Igreja Matriz de fiéis pilchados e rito litúrgico voltado à tradição gaúcha

A Missa Crioula, uma adaptação da missa católica do rito latino, Apostólico Romano, para refletir a cultura e tradições gaúchas, foi celebrada na Igreja Matriz de Alegrete. Essa forma única de culto religioso mantém seu significado espiritual, embora apresente diferenças marcantes em relação à missa tradicional.

Essa prática litúrgica foi tornada possível graças às mudanças introduzidas na Igreja Católica após o Concílio do Vaticano II, em 1965, que permitiu a tradução e adaptação da liturgia em latim para outras línguas nacionais e expressões regionais. Os padres gaúchos Paulo Aripe e Amadeu Gomes Canelas obtiveram a autorização necessária em 1967, solicitando permissão ao Bispo de Porto Alegre, Dom Vicente Scherrer, e ao Papa Paulo VI.

Na Missa Crioula, a linguagem, ritmo e simbolismo tradicionalista gaúcho estão presentes de maneira proeminente. Os participantes se referem a Jesus Cristo como “O Divino Tropeiro” e a Nossa Senhora como “Primeira Prenda Celeste”. Deus é chamado de “Pai Celeste” e o Espírito Santo de “Divino Candeeiro”.

Um dos momentos mais emocionantes da Missa Crioula é uma lembrança da história do Rio Grande do Sul, com a representação simbólica da guerra entre Maragatos e Chimangos. Em um gesto de busca pela paz e reconciliação, os homens presentes na missa depositam suas armas, simbolizadas por facões estilizados, em um canto e entrelaçam lenços vermelhos (representando os Maragatos) e brancos (representando os Chimangos) na cruz.

A celebração contou com a presença do Prefeito Marcio Amaral, e a igreja estava repleta de tradicionalistas, peões e prendas, todos vestidos de acordo com a tradição gaúcha. O Padre Silvano Mello conduziu a cerimônia com o característico lenço do gaúcho, e o pároco Pedro Navarro participou da parte musical. Um lampeão, simbolizando a luz, acompanhou a cerimônia, e a bíblia foi transportada em um pelego. Além disso, um batizado crioulo também foi realizado durante a missa, demonstrando a ligação entre a fé e a cultura local.

A celebração da Missa Crioula incluiu também um momento em que os tradicionalistas presentes dançaram, enriquecendo ainda mais essa expressão única de religiosidade e cultura gaúcha.

