Dia da Fumaça envolve alunos e professores do Demétrio Ribeiro

Uma atividade já tradicional nesta Semana dos Festejos realizada nas escolas da cidade e do interior do Município, é o Dia da Fumaça que acontece durante esta semana . No dia 15, os alunos e professores da escola estadual Demétrio Ribeiro se uniram e colaboraram com carne e outros itens para confraternizar a cultura gaúcha. Em algumas escolas, os pais de estudantes das séries iniciais também ajudam.

Dia da Fumaça Demétrio Ribeiro

E nesse dia 15 foi a vez da Escola Estadual Demétrio Ribeiro realizar o seu Dia da Fumaça, envolvendo todos os alunos do colégio de ensino médio de Alegrete. Muita descontração dos que participaram da atividade que aconteceu no pátio da escola. E na empolgação carcterística dos estudantes todos ajudam e realizam um assado nas instalações das próprias escolas.

A exemplo deles, muitas outras escolas de Alegrete realizam o seu dia da fumaça, com churrasco e música tradicional.