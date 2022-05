Missa marca início da Semana Arrozeira de Alegrete

A 13ª Semana Arrozeira promoção da Associação do Arrozeiros de Alegrete iniciou no último dia 29 com uma missão de ação de graças.

Com a decoração especial no altar, que lembra a produção desse grão aqui no Município, foi celebrada a missão na Igreja Matriz de Alegrete.

Semana Arrozeira de 2022

Produtores e seus familiares se fizerma presentes a celebração do Padre Pedro Navarro que enalteceu esse trabalho e agradeceu a todos desejando uma ótima semana de atividades.

Semana Arrozeira de 2022

A 13ª Semana Arrozeira de Alegrete acontece até o dia 4 de junho,

A partir do dia 1 de junho, acontecem as palestras técnicas no Pavilhão da Feind no Parque Dr Lauro Dornelles e no dia 4, o tradicional baile do arroz no CTG Farroupilha, com a escolha da Rainha do Arroz.