Mistério em São Gabriel: jovem desaparece depois de embarcar em ônibus para Porto Alegre

Bernardo foi visto pela última vez no sábado, dia 2 de setembro, na Estação Rodoviária da cidade, por volta das 16 horas.

O sumiço de Bernardo tem gerado grande comoção na comunidade gabrielense, que está unida na esperança de encontrar o jovem são e salvo. De acordo com informações iniciais, Bernardo estava vestindo um canguru preto, um boné bege, carregava uma mochila nas costas e segurava uma sacola branca. Ele teria embarcado em um ônibus com destino a Porto Alegre, mas desde então, não há notícias sobre seu paradeiro.

As autoridades foram imediatamente informadas sobre o seu desaparecimento, e tanto a Polícia Civil quanto a Brigada Militar estão unindo esforços para localizá-lo. O mistério em torno do desaparecimento do jovem cresceu quando surgiu a possibilidade de ele ter ido encontrar uma antiga namorada. No entanto, essa hipótese foi negada pela jovem, o que torna o caso ainda mais enigmático.

A família e os amigos de Bernardo estão angustiados e ansiosos por notícias que possam esclarecer o paradeiro do jovem. Eles pedem o apoio da comunidade nesse momento delicado e solicitam que qualquer informação que possa auxiliar nas buscas seja repassada às autoridades.

Para colaborar com as investigações e fornecer informações sobre o paradeiro de Bernardo Medina, a população pode entrar em contato com as autoridades através do telefone (55) 99936 7300. O sigilo e a colaboração da comunidade são fundamentais para esclarecer este mistério que tem intrigado São Gabriel.

Com informações Caderno 7 – Marcelo Riberiro.