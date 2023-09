Ibirapuitã ultrapassa os 7 metros acima do nível e tendência é de alta

Desta forma, o aumento do nível do Rio Ibirapuitã, que corta a cidade, gera apreensão entre os moradores e autoridades locais. De acordo com dados do CPRM, às 17h15, o nível do Rio estava em 7,15 metros, e há uma tendência de aumento de aproximadamente 10 centímetros por hora.

Renato Arnoud Grande, coordenador da Defesa Civil de Alegrete, afirmou que estão monitorando de perto a evolução da situação. “Estamos acompanhando e mantendo a população informada. A cota de atenção para o nível do Rio é de 7 metros e 50 centímetros, o alerta é acionado quando atingimos os 8 metros e 50 centímetros, e consideramos inundação quando o Rio alcança os 9 metros e 70 centímetros acima do nível normal”, destacou Renato.

Para mais informações e auxílio em situações de emergência, a Defesa Civil disponibiliza os seguintes números de contato: 3961-1707 ou 55 99158-9544.