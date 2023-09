Homem tenta agarrar mulher e é preso pela BM

Share on Email

No início da tarde desta segunda-feira (4), em Alegrete, a Brigada Militar foi acionada no bairro Cidade Alta pois uma trabalhadora alegou ter sido atacada por um homem em frente à sua residência.

A guarnição foi ao estabelecimento indicado onde ele estaria, e o localizou. Ele foi identificado, e verificou-se que já tinha registros anteriores de ocorrências por furto. Além disso, foi encontrado uma faca em sua cintura. A vítima conseguiu identificá-lo como o indivíduo que havia acionado a campainha de sua casa e tentado agarrá-la na área externa do pátio, estendendo os braços entre as grades do portão.

Assustada, a vítima imediatamente retornou ao interior da casa. Posteriormente, passou a receber diversas ligações do mesmo indivíduo. A trabalhadora, que atua na área da beleza, possui seu número de contato em uma placa em frente à casa, o que possibilitou ao agressor realizar no mínimo oito ligações. Ela, também, o reconheceu devido às insistentes tentativas de solicitar ajuda com valores em ocasiões anteriores.

O homem foi preso e encaminhado à delegacia de polícia, onde, em consulta com a Delegada Fernanda Mendonça, foi decidido determinado o registro de uma ocorrência simples, considerando-o um caso, em tese, atípico.