Morador de rua, usuário de drogas, é uma questão de saúde pública, diz Secretária

A Prefeitura de Alegrete permanece com o trabalho de monitoramento da população de rua na cidade, principalmente na região central. Por meio das secretarias de Promoção e Desenvolvimento Social e Saúde, com apoio da Brigada Militar, as equipes realizaram uma abordagem social na Praça Nova, conversando com os moradores de rua e oferecendo o apoio na Casa de Passagem, além de explicar os propósitos de ampará-los e levá-los para um local onde recebem acompanhamento adequado.

“Por isso, a Prefeitura, pensando nas pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social, continua intensificando o trabalho de abordagem social. Temos como principal objetivo retirar esses indivíduos das ruas e levá-los a um abrigo com melhores condições”, explicou a secretária Iara Caferatti.

O Município administra a Casa de Passagem, onde são oferecidos alimento, produtos de higiene e um local seguro e de qualidade para dormir. “Nossas equipes conversaram com os usuários, pois normalmente são os mesmos que não aderem ao tratamento. O que os leva a ficar ali são os valores que arrecadam nas sinaleiras, e que acabam utilizando para adquirir bebidas alcoólicas e outras substâncias químicas”, salientou a secretária.