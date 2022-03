Morador denuncia tentativa de envenenamento de seus animais de estimação

Família está amedrontada com pedaços de carne que são jogados para o interior do pátio. A suspeita é que o alimento esteja envenenado na intenção de matar os animais de estimação.

De acordo com o proprietário da casa, na última semana, a filha de seis anos se deparou com um pedaço de carne no interior do pátio da residência e o chamou.

Desconfiado, o homem não colocou no lixo e, pensou em pedir uma análise da carne com receio de que estivesse envenenada, porém, para sua surpresa, a situação se repetiu mais vezes, por esse motivo, ele procurou a Delegacia de Polícia e registrou um Boletim de Ocorrência.

O homem também destacou que, há mais de 20 anos reside no mesmo endereço e, isso nunca havia acontecido. Ele tem quatro cães e três gatos.

Os animais não saem pra rua, inclusive há um canil, por esse motivo ele acredita que teve muita sorte, pois nenhum dos animais foi vítima dessa tentativade envenenamento, contudo, na segundo arremesso, por muito pouco um dos cães não comeu a carne. “Eles ficam no canil e, às vezes soltos no pátio, mas não incomodam ninguém”- destaca.

O morador enviou todos os pedaços de carne à Delegacia de Polícia e fez registro. O caso será investigado. Há sistema de videomonitoramento que poderá auxiliar na identificação de quem possa estar tentando envenenar os animais.