Homens são presos e carne imprópria para o consumo é apreendida em Alegrete

Dois homens presos e cerca de 200 kg de carnes apreendidas, em Alegrete, durante a Operação Consumo seguro I, deflagrada nesta sexta-feira(17).

A ação foi realizada pela 2ª Delegacia de Polícia Especializada na repressão aos crimes rurais e de abigeato-Decrab Alegrete – 4ª DPRI.

A Polícia Civil, através da Decrab, em conjunto com a Vigilância Sanitária e a Inspeção Municipal, sob a coordenação do Delegado Erickson Gonçalves de Freitas, deflagrou a ação contra a venda de produtos impróprios para consumo no Município.

Diversos estabelecimentos comerciais foram fiscalizados, resultando na apreensão de quase 200kg de carne suína, bovina e ovina impróprias para consumo.

Dentre as irregularidades foi constatada a exposição à venda de carne oriunda de abate clandestino, mal acondicionamento, peças de carne com cistos, fezes de animais, resto de pasto e cabelos.

Foram lavradas diversas autuações administrativas e duas pessoas foram presas em flagrante.

Esta é a primeira ação de uma operação contínua, a ser realizada pelos órgãos em conjunto regularmente.