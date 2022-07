Moradora denuncia que família limpa entrada de bairro em troca de alimento

Um fato presenciado por moradores do bairro José de Abreu esta semana, traz o questionamento de papeis de orgãos públicos e das comunidades de bairros.

O relato de uma dona de casa no Facebook diz que uma família que mora no bairro José de Abreu, estaria passando por necessidade financeira e precisando de ajuda com alimentos.

Conta, a dona de casa, que eles teriam ido pedir ajuda para uma pessoa que vai se candidatar a presidência do bairro e ela disse que conseguiria uma ajuda, mas em troca eles teriam que capinar a entrada do bairro José de Abreu e outros locais.

A família, de acordo com a dona de casa tem um casal de idosos, um adolescente e mais duas crianças.

Ela diz que eles acabaram capinando e limpando desde o início da manhã. – Acredito que isso seja serviço da Prefeitura e não deles, ainda mais na condição que estão. E soube que os alimentos seriam entregues no fim do serviço o que não se sabe ao certo quando será.

Ela deixou, incluisve, seu contato caso alguém queira ajudar essa familia (55) 996929291.

O presidente da UABA, Airton Alende, disse que isso não é pratica da entidade, porque a limpeza de locais públicos é de reponsabilidade da Prefeitura. – o caminho correto é um vereador solicitar e passar ao serviço público correspondente, salienta.