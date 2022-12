Moradora próxima reclama da fumaça de chaminé da piscina do SESC

Share on Email

Uma moradora da beira trilho, bem atrás da piscina do SESC, relata a emissão permanente de fumaça.

Claudia Peres comenta que além do cheiro da combustão da lenha, a fumaça sai o tempo todo de uma chaminé. Acredita que seja para aquecer a água da piscina térmica do local.

A dona de casa diz que com este calor piora a sensação de nariz entupido e olhos irritados. Conta, inclusive, que tem uma neta de um mês, e quando a fumaça está demais precisa deixar a casa.

O responsável pela piscina, professor Marcelo Machado, diz que assumiu o serviço em março deste ano. Ele inforna que já aumentaram a altura da chaminé, para melhorar essa questão.

Disse ainda que já estão com projeto para transformar o aquecimento da água, hoje com a queima de lenha, em sistema elétrico. Porém, para isso, é preciso ter orçamento da empresa que vai fazer este trabalho já aprovado, salientou o professor. O orçamento será apresentado à direção do SESC em Porto Alegre.