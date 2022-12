Experience Day apresenta trabalhos de inovação tecnológica do Startup Pampa

O Pampa Tec- Startup Pampa, inserido na Unipampa prepara o evento final do circuito de empreendedorismo e Inovação do Pampa. A Experience Day vai apresentar os trabalhos e será no próximo dia 15, das 16h às 21h no auditório da Sicredi em Alegrete.

Na ocasião, serão apresentadas as experiências tecnológicas e conferidas premiações aos trabalhos que se destacarem na Mostra.

A Mostra de Inovações Tecnológicas vai ter cabine do metaverso, óculos de realidade virtual e robótica.

A entrada é livre e qualquer pessoa da comunidade pode acompanhar a apresentação dos trabalhos.