Moradora que teve casa incendiada no bairro Progresso precisa de ajuda

Na última segunda-feira(19), um incêndio em uma residência no bairro Progresso, deixou uma família em uma situação ainda mais vulnerável.

A reportagem do PAT foi procurada por Alfeu Maciel, que também é morador no bairro e vizinho de Mere Terezinha Gonçalves.

Ele informou que a proprietária da casa trabalha como diarista e, devido a dificuldade financeira, está com uma dívida de luz, há mais de seis meses, por esse motivo, a luz era por meio de vela.

Na noite do sinistro, Mere havia saído de casa para acertar uma faxina e teria relatado que no seu entendimento, a vela tinha ficado apagada. Ela reside no endereço com duas filhas e uma neta de dois anos.

O quarto foi totalmente consumido pelas chamas, portanto, elas ficaram com as roupas do corpo. Diante da situação, Alfeu pontuou que também estava em busca de cestas básicas. Contudo, ele acrescenta, que se voluntaria para realizar o conserto da casa, mas precisa de ajuda com o material.

“Tudo o que as pessoas desejarem ajudar é bem vindo, podem ir até a residência, sem problema algum. Entretanto, duas portas, uma janela, caibro e seis folhas de zinco, são fundamentais para que ela possa retornar para casa”- descreve.

Os contatos são 99685-5245 ou 99928-8603.