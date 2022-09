Moradores da Airton Senna I querem água regularizada

Share on Email

Na sessão ordinária de Câmara de Vereadores, do dia 1 de setembro, um grupo de moradores do Bairro Airton Senna I se fez presente no plenário.

Eles querem que seja legalizada a distribuição de água no bairro, já que sofrem muito com o abastecimento irregular. De acordo com Lilian Tormes, são cerca de 200 famílias e a maneira para terem água durante o dia é encher baldes e garrafas à noite.

Moradores do Airton Senna pedem rede de água

Essa área foi invadida e, portanto, os terrenos ainda não foram legalizados.

Foi definida, conforme o vereador Fábio Perez- Bocão uma reunião entre Corsan, Prefeitura e moradores para ver como encaminhar essa situação dos moradores da Airton Senna I.