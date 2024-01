Bolsa Família paga hoje beneficiários com final NIS 5

Share on Email

A Caixa Econômica Federal começou os pagamentos do Bolsa Família 2024 desde a última quarta-feira (18). Nesta quinta-feira, os beneficiários com final NIS 5 receberão a primeira parcela do recorrente ano.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), os pagamentos ocorrerão nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada, exceto em dezembro, quando o calendário é antecipado.

O programa Bolsa Família prevê um pagamento mínimo de R$ 600 por família, com adicionais de R$ 150 por criança de até 6 anos, R$ 50 por gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, e mais R$ 50 por criança de até seis meses.

Em Alegrete, o número de cadastrados no programa ultrapassa os 1800. Segundo a Secretaria de Assistência Social, o benefício é a principal fonte de renda de muitas famílias do município. Por isso, a importância de manter o cadastro em dia e atualizado para receber em dia o benefício.