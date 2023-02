Moradores do Bairro Nilo denunciam moradora por não observar a lei do silêncio

Sempre que surgem conflitos envolvendo perturbação do sossego, costuma gerar controvérsia sobre o assunto.

Mas a Lei visa acabar com a balbúrdia, muitas vezes em locais públicos, portanto, em casos mais recentes ocorreram as pinturas de faixa amarela determinando horários para veículos estacionarem, nas imediações do HGUA, em Alegrete, entre outras vias. Essa ação determina que os motoristas não podem estacionar nestes locais da meia noite às 6h.

Porém, não são apenas nas vias públicas e nas imediações de estabelecimentos noturnos, em residências também há muitas ocorrências envolvendo a perturbação do sossego alheio.

Um dos registros mais recente, de acordo com a Brigada Militar, foi no último final de semana, devido a várias ligações ao 190 que davam conta de uma situação que estava provocando transtorno para os moradores do bairro Nilo Soares Gonçalves, imediações da residência da acusada.

No endereço, os PMs constataram a perturbação do sossego alheio, devido ao som muito alto no interior da residência. Desta forma, foi feito contato com a mulher de 37 anos que ressaltou não ter conhecimento da Lei referente à perturbação.

Na sequência, a aparelhagem de som foi apreendida.