Moradores do Balneario Caverá vão entrar no MP contra prejuizos provocados por unidade militar

Na noite do dia 25, uma guarnição da Brigada Militar foi acionada através da sala de operações por uma moradora no Balneário Caverá.

No endereço, a vítima de 42 anos relatou que as manobras de uma Unidade Militar realizadas nos fundos da sua residência com explosivos estariam provocando tremores em sua casa, além de rachaduras nas paredes.

A mulher informou que cerca de dez vizinhos também teriam relatado danos nas residências.

Foram citados prejuizos em janelas e pisos.

Também foi repassado à guarnição que um abaixo assinado com a adesão de 83 residências foi realizado para ser entregue na Promotoria de Justiça.

Uma das proprietárias comentou que militares teriam orientado na tarde de ontem, para que os moradores deixassem as janelas abertas em razão das explosões.

A mulher que acionou os policiais disse que esse não teria sido o primeiro registro contra a Unidade Militar.