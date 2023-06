Moradores em situação de rua estão bem abrigados, afirma secretária

Com a chegada do frio em Alegrete, uma preocupação que sempre existe é com os moradores em situação de rua. Essas pessoas muitas vezes não reúnem condições mínimas de alimentação básica e vestimenta que os proteja do frio, fazendo com que os mesmos fiquem em situação vulnerável nas ruas alegretense.

A Secretária Iara Caferatti relatou que os moradores em situação de rua atualmente não dormem ao relento nesse frio, a não ser casos pontuais onde a pessoa não queira ser ajudada ou seja resistente às regras do local a eles destinado. Essas pessoas ficam abrigados na Casa de Passagem onde é oferecido alimentação e condições de higiene e sono. A comida provém da cozinha comunitária e consegue sustentar a demanda de café, almoço e janta.

A Casa de Passagem possui assistente social, psicólogos e coordenador que gerem a estrutura do local que abriga os moradores. Eles são responsáveis por todo suporte que os moradores necessitam e ficam à disposição caso novos necessitados precisem de ajuda. A Secretária relatou que ao ver alguém em condições precárias na rua pode ser acionado o plantão da casa de passagem ou a Brigada Militar.A Casa conta com 18 homens e 1 mulher em suas instalações e em parceria com a Secretaria de Saúde através do Caps AD coloca-se à disposição do povo alegretense.

Telefone Casa Passagem-39611694