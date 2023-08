Moradores reclamam de trecho sem pavimentação da Barão do Cerro Largo

A população do bairro Macedo, Boa Vista e Vila Izabel, frequentemente reclama da situação da não conclusão do trecho que interliga os bairros. A discussão acontece em virtude dum trecho de cerca de 30 metros não ter sido finalizado e pavimentado com piche.

A redação do PAT em contato com moradores da localidade, os entrevistou e procurou entender as principais reclamações da área. Um morador que vive na frente do trecho comentou que algumas autoridades públicas prometeram que seria arrumado brevemente após a conclusão a obra do Regalado.”Foi comunicado pra comunidade que brevemente seria colocado piche, completando toda a via”, disse o trabalhador.

Outro morador apontou que é algo de fácil resolução.” É um pedaço de 30 metros que falta para completar o trecho, tem que arrumar o mais breve possível, pois a poeira e os buracos estão insuportáveis, salientou o trabalhador.

Em contato com Secretário Mário Rivelino ele apontou que a demanda da conclusão do trecho, está no cronograma da pasta.