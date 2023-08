Câmara de Vereadores de Alegrete retoma sessões nesta quinta-feira

Com uma extensa pauta, a Câmara retoma as sessões ordinárias nesta quinta-feira (03), após o período do recesso parlamentar do meio do ano.

Apenas no “Expediente”, constam 98 ofícios com repostas a solicitações de informações da prefeitura, ainda a leitura de mais de 30 pedidos de providência e diversos projetos de lei protocolados no recesso. Também na pauta da sessão, a leitura de cinco pareceres de projetos de lei ou emendas a projetos de lei.

Na ordem do dia, a votação de dois pareceres, dois vetos do prefeito, duas mensagens retificativas, três requerimentos de espaços regimentais, uma moção de apoio, e um encaminhamento de votos congratulatórios.

A pauta extensa marca a volta das sessões legislativas, depois de 21 dias de recesso onde a Câmara continuou com diversas atividades, incluindo a Semaneca (Semana do Estatuto da Criança e do Adolescente), além de reuniões sistemáticas e uma sessão extraordinária.

Os vereadores retomam as reuniões das comissões no início do ano que vem. Neste semestre, tem, ainda, a escolha da nova Mesa Diretora, final de dezembro. O presidente da Câmara Luciano Belmonte/PP reitera que somente no final do ano para definição dos candidatos a presidência. O pleito 2024 deve ser outra pauta da Câmara, juntamente com o início do projeto Câmara na Comunidade.