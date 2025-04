Morre aos 77 anos o colunista social Gerson Gonçalves

Ele estava há 14 dias hospitalizado na Santa Casa. Gonçalves teve atuação marcante na vida social da cidade, em eventos sociais, Carnaval e esporte, sendo, por muitos anos, colunista do jornal Gazeta de Alegrete.

Durante anos, manteve uma coluna voltada à crônica social, com uma abordagem própria e reconhecida pelos leitores. Suas publicações destacavam eventos, aniversários, celebrações e a atuação de diferentes personagens da sociedade local, que ele costumava chamar de “colunáveis”.

Além da atuação na imprensa, Gerson também esteve envolvido na organização de eventos sociais em Alegrete, colaborando com diferentes iniciativas voltadas ao convívio e à valorização das relações comunitárias.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

No esporte, foi goleiro da equipe do Juventus, da várzea alegretense, sendo lembrado por sua ligação com o futebol amador, embora tenha se consolidado publicamente como nome ligado à vida social da cidade. Com seu falecimento, a crônica social de Alegrete perde uma das figuras mais reconhecidas do setor. As últimas homenagens serão na rua Daltro Filho, 220, Centro. O sepultamento será às 10h, desta terça-feira(15), no Cemitério Público Municipal de Alegrete.

Com informações de Alair Almeida