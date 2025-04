Share on Email

A colisão envolveu dois veículos: um Fiat Uno e um Chevrolet Prisma.

De acordo com informações da Brigada Militar, o Uno trafegava pela Avenida Freitas Valle, enquanto o Prisma seguia pela rua General Arruda. No cruzamento entre as vias, os dois veículos colidiram.

Não houve feridos. A Brigada Militar atendeu à ocorrência e controlou o trânsito no local. Os veículos tiveram avarias em decorrência do impacto.